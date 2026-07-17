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النمسا تشدد على ضرورة مواصلة تنفيذ خطة السلام في غزة

بيآتا ماينل رايزينجر
18 يوليو 2026 01:18

فيينا (وكالات)

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شددت بيآتا ماينل رايزينجر، وزيرة خارجية النمسا، على ضرورة مواصلة تنفيذ خطة السلام في غزة، ودعت إلى دراسة فرض المزيد من العقوبات الأوروبية للحد من بناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.
وأعربت ماينل رايزنجر، في تصريح لها، عن قلقها إزاء الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، ودعت إلى الإسراع في تنفيذ خطة السلام بين إسرائيل ولبنان، وحثت على إيجاد حل لاحق لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة «اليونيفيل»، التي ستنتهي ولايتها قريباً، وقالت: «لطالما التزمت النمسا بقوة بهذا المسعى».

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