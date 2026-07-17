تونس تسجل حرارة قريبة من 50 درجة مئوية

سجل معهد الرصد الجوي في تونس، اليوم الجمعة، درجات حرارة عالية جدا اقتربت أقصاها من 50 درجة مئوية في فترة الظهيرة.

ويعد اليوم الجمعة الأكثر سخونة منذ دخول فصل الصيف حيث تخطت درجات الحرارة في أغلب أنحاء البلاد 44 درجة عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا بالتوقيت المحلي، وقد بلغت 49 درجة في مدينة "جمّال" التي تتبع ولاية المنستير شرق البلاد و48 درجة في مدينة "مجاز الباب" في الشمال.

وفي العاصمة تونس، تخطت درجات الحرارة 46 درجة.

وتشهد تونس، منذ نحو أسبوع، موجة حر شديدة، حيث تجاوزت درجات الحرارة المعدلات العادية ما بين 8 و13 درجة.

ووضع المعهد، اليوم، 21 ولاية من أصل 24 ولاية على خارطة اليقظة، تحت درجة إنذار كبيرة تسبق درجة التحذير القصوى.

ويتوقع أن تستمر موجة الحر حتى الأسبوع المقبل وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، قبل أن تشهد انخفاضا نسبيا بدءا من يوم الأربعاء المقبل.