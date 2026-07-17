مخاوف من انهيار كامل للمنظومة الصحية في غزة

أحمد شعبان (غزة)

حذّر خبراء ومحللون فلسطينيون من تداعيات انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة، في ظل خروج معظم المستشفيات والمركز الطبية عن الخدمة، بما يفاقم معاناة السكان، ويضعهم أمام ظروف معيشية بالغة القسوة والتعقيد.

وأوضح هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن قطاع غزة يعاني نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الإسعافات الأولية، مما يَحدُّ من قدرة الطواقم الطبية على إنقاذ الجرحى.

وقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، في ظل استمرار العمليات العسكرية، وانهيار المنظومة الصحية، واستمرار النقص الحاد في المستلزمات الطبية والغذائية، بما يفاقم معاناة السكان، ويضعهم أمام ظروف معيشية بالغة القسوة.

وأضاف الرقب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المنظومة الصحية في غزة انهارت بشكل شبه كامل، في ظل خروج معظم المستشفيات عن الخدمة بالكامل، بينما تعمل أعداد محدودة منها بإمكانات متواضعة تعجز عن استيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين والمرضى، محذّراً من أن القطاع يعاني نقصاً حاداً في الأدوية وأدوات الإسعافات الأولية، مما يحدّ من قدرة الطواقم الطبية على إنقاذ الجرحى.

وأشار إلى أن استمرار الاستهداف الإسرائيلي منذ دخول التهدئة حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي أسفر عن سقوط أكثر من ألف ضحية ونحو 5 آلاف جريح، وهو ما يضاعف الضغوط على القطاع الصحي المنهك، ويزيد من حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون.

وذكر الرقب أن أزمة النزوح لا تقلُّ خطورة، إذ يتركز معظم سكان القطاع في مساحة لا تتجاوز نحو 35% من إجمالي مساحة غزة، وربما أقل من ذلك، في ظل غياب الخيام الصالحة للإقامة أو الوحدات السكنية المتنقلة، وهو ما يؤدي إلى تكدس سكاني كبير يسهم في انتشار الأمراض والأوبئة، ويقيد حركة السكان، ويجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة.

بدوره، أوضح سفير فلسطين السابق لدى القاهرة، بركات الفرا، أن إعادة الحياة إلى طبيعتها في غزة، بما فيها المستشفيات والمنشآت الطبية، تتطلب خططاً ممتدة وأموالاً طائلة ومصادر تمويل، مشيراً إلى أن حجم الدمار والركام الهائل بالقطاع يحتاج إلى سنوات طويلة لإزالته، مما يفاقم الوضع الإنساني والصحي.

وذكر الفرا، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هذه المأساة الإنسانية والطبية والمعيشية المستمرة تأتي وسط عجز دولي عن إلزام إسرائيل بالقرارات الدولية، موضحاً أن واقع الحال يؤكد صعوبة تحسُّن الأوضاع في المستقبل القريب.

وشدّد على أن فتح المعابر وإدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية يمثّلان ضرورة ملحّة للتخفيف من معاناة السكان، موضّحاً أن السلع التي تدخل عبر التجار الإسرائيليين تُباع بأسعار مرتفعة تفوق قدرة معظم السكان على شرائها، فيما تظل المساعدات الإنسانية الحالية محدودة، ولا تلبّي الاحتياجات الأساسية للسكان.