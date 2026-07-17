الاتحاد الأوروبي يحذر من تصاعد مخاطر الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر

بروكسل (الاتحاد)

حذر الاتحاد الأوروبي من تصاعد المخاطر التي تهدد أمن الملاحة الدولية في الخليج العربي والبحر الأحمر، مؤكداً أن الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في مضيق هرمز واستمرار تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر يفرضان تعزيز الجهود الدولية لحماية الممرات البحرية الحيوية.

وقالت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس خلال توقيع اتفاقية وضع القوات بين الاتحاد الأوروبي وجيبوتي إن الهجمات الإيرانية المتكررة على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز تقوض التفاهم المؤقت مع الولايات المتحدة في وقت يشهد فيه الوضع الأمني في البحر الأحمر تدهوراً جديداً.

وأضافت كالاس أن التهديد الصاروخي الذي يشكله الحوثيون ضد حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر لا يزال قائماً، مشيرةً إلى أن «الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية في خرق لهدنة استمرت 4 سنوات تؤكد أن تدهور الأوضاع على اليابسة ينعكس بسرعة على أمن الملاحة في البحر».

وأكدت أن أي تهديد لحركة الشحن في الخليج العربي أو البحر الأحمر يؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع الأسعار بما ينعكس على الأسر والشركات في مختلف أنحاء العالم، مشددة على أن الحفاظ على انسياب التجارة عبر هذه الممرات البحرية يمثل أولوية دولية.