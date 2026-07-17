تعرض ناقلة نفط لهجوم في «هرمز»

لندن (وكالات)

أعلن الجيش البريطاني، أمس، تعرض ناقلة نفط في مضيق هرمز للهجوم أثناء إبحارها في مسار قرب سواحل سلطنة عُمان.

وذكر تقرير هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الهجوم وقع في ساعة مبكرة أمس، وتم خلاله استهداف الناقلة بواسطة مقذوف.

وأوضح التقرير أن الناقلة تكبدت خسائر محدودة في جانبها الأيسر.

وقالت «الهيئة»، إن «جميع أفراد طاقم البحارة بخير، وتم التأكد من سلامتهم، ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار بيئية، وتواصل الناقلة إبحارها إلى وجهتها التالية».

وتستهدف إيران الناقلات التي تبحر في مسارات قرب سواحل عُمان.