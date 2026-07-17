السبت 18 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصين وباكستان تدعوان الولايات المتحدة وإيران لاستئناف المفاوضات

وزيرا خارجية الصين وباكستان خلال اللقاء
18 يوليو 2026 01:18

بكين (وكالات)

أخبار ذات صلة
الجيش الأميركي يصعد الحملة العسكرية على إيران
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: اعتداءات إيران على الملاحة الدولية تفاقم أزمات الاقتصاد العالمي

دعت الصين وباكستان الولايات المتحدة وإيران إلى إيقاف إطلاق النار واستئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن مبديتين قلقهما إزاء تدهور الأوضاع الراهنة في المنطقة.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أمس، أن ذلك جاء خلال لقاء أجراه وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظيره الباكستاني محمد إسحق دار بمدينة شانغهاي، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن مستجدات التطورات الإقليمية والدولية في ظل تجدد أعمال القتال بين واشنطن وطهران.
ونقلت الوكالة عن وانغ قوله خلال اللقاء إن «المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لم تأت إلا بشق الأنفس»، مؤكداً أنها «ليست ثمرة مفاوضاتهما فقط بل نتيجة الجهود المشتركة المبذولة من قبل المجتمع الدولي، خاصة جهود الوساطة الباكستانية التي أدت دوراً لا يستغنى عنه».

الصين
باكستان
إيران
أميركا
الصراع في الشرق الأوسط
الحرب في الشرق الأوسط
وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الباكستاني
محمد إسحاق دار
وانغ يي
المحادثات الأميركية الإيرانية
المحادثات الإيرانية الأميركية
آخر الأخبار
جنود أميركيون يفتشون سفينة في خليج عُمان للتأكد من امتثالها للحصار البحري على إيران (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي يصعد الحملة العسكرية على إيران
18 يوليو 2026
مركز طبي تعطل تماماً بسبب القصف الإسرائيلي في غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
مخاوف من انهيار كامل للمنظومة الصحية في غزة
18 يوليو 2026
سفن تجارية في مضيق هرمز - أ ف ب
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: اعتداءات إيران على الملاحة الدولية تفاقم أزمات الاقتصاد العالمي
18 يوليو 2026
عناصر إطفاء يكافحون حريقاً في إسبانيا - أ ف ب
الأخبار العالمية
حرائق الغابات في إسبانيا تدمّر 12 ألف هكتار
18 يوليو 2026
جندي من الجيش السوري - أرشيفية
الأخبار العالمية
سوريا تنفي ادعاءات إيران بقصف معسكر «التنف»
18 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©