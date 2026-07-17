الصين وباكستان تدعوان الولايات المتحدة وإيران لاستئناف المفاوضات

بكين (وكالات)

دعت الصين وباكستان الولايات المتحدة وإيران إلى إيقاف إطلاق النار واستئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن مبديتين قلقهما إزاء تدهور الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أمس، أن ذلك جاء خلال لقاء أجراه وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظيره الباكستاني محمد إسحق دار بمدينة شانغهاي، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن مستجدات التطورات الإقليمية والدولية في ظل تجدد أعمال القتال بين واشنطن وطهران.

ونقلت الوكالة عن وانغ قوله خلال اللقاء إن «المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لم تأت إلا بشق الأنفس»، مؤكداً أنها «ليست ثمرة مفاوضاتهما فقط بل نتيجة الجهود المشتركة المبذولة من قبل المجتمع الدولي، خاصة جهود الوساطة الباكستانية التي أدت دوراً لا يستغنى عنه».