السبت 18 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: اعتداءات إيران على الملاحة الدولية تفاقم أزمات الاقتصاد العالمي

سفن تجارية في مضيق هرمز - أ ف ب
18 يوليو 2026 01:19

شعبان بلال (القاهرة)

أخبار ذات صلة
الجيش الأميركي يصعد الحملة العسكرية على إيران
سوريا تنفي ادعاءات إيران بقصف معسكر «التنف»

شدد خبراء ومحللون على أن الهجمات الإيرانية العدوانية ضد السفن التجارية وناقلات النفط والغاز، وما رافقها من اعتداءات طالت دول المنطقة، تمثل منعطفاً جيوسياسياً خطيراً يضع استقرار المنطقة والمصالح الاقتصادية العالمية في مواجهة تحديات غير مسبوقة.
وأوضحت الدكتورة نهى أبو بكر، أستاذة العلوم السياسية، أن الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي، وتحديداً اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تُصنف قانوناً عرفياً ملزماً حتى للدول غير الموقعة عليها.
وذكر أبو بكر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن مضيق هرمز، بوصفه ممراً مائياً دولياً، يخضع للمادة 38 من الاتفاقية الأممية بشأن قانون البحار، التي تكفل حق المرور العابر، وهو ما يجعل أي محاولة لعرقلة الملاحة أو فرض قيود عليها خرقاً فاضحاً للمواثيق الدولية.
وأشارت إلى أن هذه الممارسات تتجاوز مجرد الاستفزازات السياسية لتشكل تهديداً مباشراً لأمن الطاقة والاقتصاد العالمي، نظراً إلى أنها تستهدف شريان الحياة الذي يمر عبره أكثر من خُمس إمدادات النفط العالمية، مما يضع سلامة سلاسل التوريد الدولية في خطر حقيقي.
وأفادت أستاذة العلوم السياسية بأن توسع نطاق الهجمات الإيرانية ليشمل مواقع في البحرين والكويت يكشف عن نمط ممنهج من العدوان، وتصعيد خطير في وتيرة العمليات، مشيرةً إلى أن هذا السلوك أدى إلى تشكيل موقف عربي ودولي موحد رافض، اعتبر هذه الأفعال خروجاً على القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
ولفتت أبو بكر إلى أن المسار الدبلوماسي الذي اتخذته الدول العربية يعكس إجماعاً إقليمياً على ضرورة وقف هذه الانتهاكات وحماية الاستقرار الملاحي.
وفي السياق، اعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد عبدالله العسيري، أن الهجمات الإيرانية العدوانية تشكل تصعيداً خطيراً يمس استقرار المنطقة، ويضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي.
وأوضح العسيري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هذه الهجمات تضع المجتمع الدولي بأسره في مواجهة مباشرة مع سلوك إيراني يستهدف أمن الطاقة العالمي، مشيراً إلى أن هذه التطورات ستُصنف دولياً بوصفها تجاوزاً صريحاً للخطوط الحمراء.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد تجد في هذه الهجمات العدوانية مؤشراً على تحد مباشر لقدرتها على الردع، مما قد يضطرها إلى مراجعة استراتيجيتها، وتعزيز وجودها العسكري لضمان حماية مصالحها وتأمين الممرات المائية الحيوية.
من جانبه، أوضح الباحث السياسي اليمني، عبد الكريم الأنسي، أن الممارسات الإيرانية الحالية تعكس حالة من الازدواجية، إذ تستمر طهران في استهداف المصالح العربية في المنطقة، في الوقت الذي تدعي فيه تبني مواقف مناهضة للحرب، مؤكداً أن هذا العدوان المستمر يتناقض تماماً مع الجهود الدبلوماسية المعلنة.
ولفت الأنسي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن ما يحدث يمثل انتهاكاً صريحاً للاتفاقيات الموقعة، لا سيما ما يتعلق بمهلة الستين يوماً المرتبطة بالهدنة، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تسهم في إفشال مخططات السلام وإعاقة الوصول إلى استقرار حقيقي، مضيفاً أن تبرير هذه الانتهاكات بعدم التزام الطرف الآخر بالهدنة ليس إلا ذريعةً لاستمرار التصعيد المتبادل.
وأشار إلى أن خطورة هذا المشهد لا تقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل تمتد لتشكل ضغطاً مزدوجاً على الاقتصاد الدولي، من خلال استهداف سلاسل الإمداد العالمية وتهديد حركة الملاحة.

الاعتداء الإيراني
إيران
الاقتصاد العالمي
الملاحة الدولية
الملاحة
حرية الملاحة
الملاحة البحرية
أمن الملاحة البحرية
أمن الملاحة
الهجمات الإيرانية
ناقلات النفط
السفن التجارية
هرمز
مضيق هرمز
إغلاق مضيق هرمز
آخر الأخبار
جنود أميركيون يفتشون سفينة في خليج عُمان للتأكد من امتثالها للحصار البحري على إيران (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي يصعد الحملة العسكرية على إيران
18 يوليو 2026
مركز طبي تعطل تماماً بسبب القصف الإسرائيلي في غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
مخاوف من انهيار كامل للمنظومة الصحية في غزة
18 يوليو 2026
سفن تجارية في مضيق هرمز - أ ف ب
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: اعتداءات إيران على الملاحة الدولية تفاقم أزمات الاقتصاد العالمي
18 يوليو 2026
عناصر إطفاء يكافحون حريقاً في إسبانيا - أ ف ب
الأخبار العالمية
حرائق الغابات في إسبانيا تدمّر 12 ألف هكتار
18 يوليو 2026
جندي من الجيش السوري - أرشيفية
الأخبار العالمية
سوريا تنفي ادعاءات إيران بقصف معسكر «التنف»
18 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©