رفع تحذير من تسونامي بعد زلزال قوي ضرب المكسيك

هز زلزال بلغت شدته 7,3 درجات على مقياس ريختر، أعقبته هزة ارتدادية بقوة 5,3، اليوم الجمعة، جنوب المكسيك على الحدود مع غواتيمالا، وفق ما أفاد المعهد من دون أن يتسّبب في أضرار جسيمة أو إصابات.

غير أنّه أدى إلى إصدار تحذير من تسونامي تمّ رفعه لاحقا.

وقع الزلزال في مياه المحيط الهادئ على عمق 15 كلم، وذلك قرابة الساعة 9,48 (14,48 ت غ) على بعد حوالى خمسين كلم من مدينة تاباشولا في ولاية شياباس. وسُجلت عدة هزات ارتدادية بقوة 5 درجات.

وبعيد ذلك، أصدرت الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي، تحذيرا من حصول تسونامي، تمّ رفعه بعد أقل من ثلاث ساعات.

وطُلب من السكان الابتعاد عن شواطئ الجزء الجنوبي من ساحل المحيط الهادئ في المكسيك.ظ

وفي شياباس، حذرت سلطات الحماية المدنية من تقلبات في مستوى سطح البحر تزيد على متر واحد.

وشعر بالزلزال سكان ولاية أوكساكا المجاورة، وكذلك سكان غواتيمالا والسلفادور، وفق مراسلين صحافيين.

ولم يسجل سقوط ضحايا بحسب التقارير الأولى من مكان حصول الزلزال.

وأوضحت كلاوديا شينباوم الرئيسة المكسيكية، عبر منصة "إكس"، أنه وفقا للحكومات المحلية، "لم ترد أي تقارير عن أضرار جسيمة حتى الآن"، ولكن تم تفعيل "البروتوكولات".

وأضافت "تجري السلطات على مختلف مستويات الحكومة عمليات ميدانية لتقييم الأضرار التي قد تكون أصابت المنشآت وتنسيق التدابير الوقائية".

وفي توكستلا غوتيريز، عاصمة ولاية شياباس، أصيب سكان المباني الشاهقة القليلة بالذعر، حسبما أفاد مراسل صحافي.

وقال وزير البحرية رايموندو موراليس "ليس ثمة أضرار جسيمة".