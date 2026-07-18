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الجيش الأميركي يعلن انتهاء جولة جديدة من الضربات ضد إيران

الجيش الأميركي يعلن انتهاء جولة جديدة من الضربات ضد إيران
18 يوليو 2026 08:36

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" انتهاء أحدث موجة من الضربات العسكرية ضد إيران، مختتمة بذلك الليلة السابعة على التوالي من العمليات.

وقالت "سنتكوم" في بيان إن الضربات، استهدفت مواقع للمراقبة، وبنية تحتية لوجستية عسكرية، ومخازن أسلحة تحت الأرض، إلى جانب قدرات بحرية.

وأضافت أن القوات الأميركية استخدمت في الهجمات طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة وسفنا حربية، بالإضافة إلى أصول عسكرية أخرى.

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وأكدت القيادة المركزية أنها تواصل، بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية، محاسبة إيران، مع فرض حصار بحري كامل على الموانئ الإيرانية.

وأشارت إلى أن أكثر من 50 ألف جندي أميركي ينتشرون في أنحاء الشرق الأوسط، مؤكدة أنهم على أهبة الاستعداد وجاهزون لتنفيذ أي مهام قتالية.

المصدر: وام
الجيش الأميركي
إيران
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