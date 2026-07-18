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ترامب يهدد كندا برسوم جمركية إضافية

ترامب
18 يوليو 2026 09:31

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على كندا، محمّلًا إياها مسؤولية الدخان الناجم عن حرائق الغابات الذي وصل إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن كندا تسببت في اجتياح "هواء قذر وملوث وغير صحي" للولايات المتحدة، معتبراً أن ذلك يحدث "دون مبرر".

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ووصف ترامب الوضع بأنه غير مقبول على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الدخان الناتج عن حرائق الغابات في كندا خلال فصل الصيف أصبح ظاهرة سنوية.

وأضاف أنه سيتصل برئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، مؤكدًا أن تكلفة هذا التلوث يجب أن تُضاف إلى الرسوم الجمركية التي تدفعها كندا حاليًا.

المصدر: وكالات
كندا
حرائق الغابات
دونالد ترامب
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