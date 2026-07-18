السبت 18 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الكويت: حريق في محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه بعد هجوم إيراني

الكويت: حريق في محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه بعد هجوم إيراني
18 يوليو 2026 12:21

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، اليوم السبت، تعرض محطة أخرى للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم إيراني أسفر عن اندلاع حريق في إحدى مكونات المحطة.
وقالت الوزارة، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن هذا الهجوم استدعى اتخاذ إجراءات تشغيلية احترازية تمثلت في فصل عدد من وحدات التوليد حفاظا على سلامة المحطة والعاملين فيها وضمان استقرار المنظومة الكهربائية.
وذكرت أن فرق الطوارىء التابعة للوزارة باشرت فورا بالتنسيق مع قوة الإطفاء العام والجهات المعنية بالتعامل مع الحريق، مؤكدة أنه تم تفعيل جميع الخطط التشغيلية وخطط الطوارىء فور وقوع الحادث، بما يضمن استمرارية المنظومتين الكهربائية والمائية، والحد من أي تأثير محتمل على الخدمة مع استمرار المتابعة الفنية والتشغيلية على مدار الساعة.
وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين التعاون خلال هذه المرحل الاستثنائية من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء ولا سيما من الساعة الـ11 صباحا إلى الـ5 مساء بما يسهم في تخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية، ويدعم جهود الفرق الفنية في استكمال أعمال الإصلاح واستعادة الجاهزية التشغيلية بأسرع وقت ممكن.
وذكرت الوكالة، أن الوزارة قد أعلنت يوم أمس الجمعة عن تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير للمياه لهجوم أسفر عن أضرار في مرافق المحطة واندلاع حريق وتضرر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة الكهربائية، الأمر الذي استدعى تفعيل خطط الطوارى والتعامل الفوري مع الحادث للحد.

 

 

أخبار ذات صلة
الكويت تستنكر الهجمات الإيرانية العدوانية على مرافق الكهرباء والمياه وتدعو إلى وقفها فوراً
الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن

 
 
 
 

المصدر: وام
الكهرباء
الكويت
آخر الأخبار
بين إرث ميسي وطموح الإسبان.. يامال عبقري يبحث عن لوحة المونديال
الرياضة
بين إرث ميسي وطموح الإسبان.. يامال عبقري يبحث عن لوحة المونديال
اليوم 16:00
الكويت تستنكر الهجمات الإيرانية العدوانية وتدعو إلى وقفها فوراً
الأخبار العالمية
الكويت تستنكر الهجمات الإيرانية العدوانية على مرافق الكهرباء والمياه وتدعو إلى وقفها فوراً
اليوم 15:46
رئيس باراغواي يستقبل رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة
علوم الدار
رئيس باراغواي يستقبل رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة
اليوم 15:40
وزارة الأسرة تنظم العرس الجماعي الـ 23 لأبناء منطقة القوع في العين
علوم الدار
وزارة الأسرة تنظم العرس الجماعي الـ23 لأبناء منطقة القوع في العين
اليوم 15:25
روني يفي بوعده للنرويج ويجدف في نهر هدسون
الرياضة
روني يفي بوعده للنرويج ويجدف في نهر هدسون
اليوم 15:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©