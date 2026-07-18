الكويت: حريق في محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه بعد هجوم إيراني

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، اليوم السبت، تعرض محطة أخرى للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم إيراني أسفر عن اندلاع حريق في إحدى مكونات المحطة.

وقالت الوزارة، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن هذا الهجوم استدعى اتخاذ إجراءات تشغيلية احترازية تمثلت في فصل عدد من وحدات التوليد حفاظا على سلامة المحطة والعاملين فيها وضمان استقرار المنظومة الكهربائية.

وذكرت أن فرق الطوارىء التابعة للوزارة باشرت فورا بالتنسيق مع قوة الإطفاء العام والجهات المعنية بالتعامل مع الحريق، مؤكدة أنه تم تفعيل جميع الخطط التشغيلية وخطط الطوارىء فور وقوع الحادث، بما يضمن استمرارية المنظومتين الكهربائية والمائية، والحد من أي تأثير محتمل على الخدمة مع استمرار المتابعة الفنية والتشغيلية على مدار الساعة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين التعاون خلال هذه المرحل الاستثنائية من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء ولا سيما من الساعة الـ11 صباحا إلى الـ5 مساء بما يسهم في تخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية، ويدعم جهود الفرق الفنية في استكمال أعمال الإصلاح واستعادة الجاهزية التشغيلية بأسرع وقت ممكن.

وذكرت الوكالة، أن الوزارة قد أعلنت يوم أمس الجمعة عن تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير للمياه لهجوم أسفر عن أضرار في مرافق المحطة واندلاع حريق وتضرر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة الكهربائية، الأمر الذي استدعى تفعيل خطط الطوارى والتعامل الفوري مع الحادث للحد.







