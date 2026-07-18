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الكويت تستنكر الهجمات الإيرانية العدوانية على مرافق الكهرباء والمياه وتدعو إلى وقفها فوراً

الكويت تستنكر الهجمات الإيرانية العدوانية وتدعو إلى وقفها فوراً
18 يوليو 2026 15:46

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات للهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدف أراضيها اليوم السبت وطالت محطة أخرى من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية إن تكرار استهداف هذه المنشآت الحيوية يكشف عن نهج عدواني ممنهج يستهدف الأعيان المدنية والبنية التحتية الأساسية ويعرض حياة المدنيين وسلامتهم للخطر في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

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وحمل البيان إيران كامل المسؤولية عن هذا العدوان وتداعياته مطالبة إياها بالكف الفوري عن اعتداءاتها.

وشددت الوزارة على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد وذلك استنادا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

 

المصدر: وام
الكويت
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