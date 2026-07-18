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تركيا توقف عشرات الأشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش

عناصر من الشرطة التركية أثناء عمليات مداهمة (أرشيفية)
18 يوليو 2026 18:08

أعلنت وزارة الداخلية في تركيا توقيف 119 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي في عملية نفذت في أنحاء مختلفة من البلاد.
وجاء، في بيان للوزارة، اليوم السبت، أن "119 مشتبها به أوقفوا في عملية نفذت في 30 محافظة استهدفت تنظيم داعش"، من بينها اسطنبول (شمال غرب) وأنقرة (وسط) وأضنة (جنوب).
وأوقف هؤلاء بشبهة انتمائهم للتنظيم المتطرف والترويج له عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتمويله بواسطة "جهات على صلة بالتنظيم الإرهابي وجمعيات تدّعي أنها خيرية".
في أواخر يونيو الماضي، قُتل رجل يشتبه بانتمائه إلى التنظيم المتشدد إثر تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في جنوب أنقرة.
وعلى الاثر، أوقف 209 أشخاص يشتبه بانتمائهم للتنظيم ولمجموعات من اليسار المتشدّد في أنقرة بأمر من النيابة العامة.

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