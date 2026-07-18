باكستان تدعو للالتزام بوقف إطلاق النار في المنطقة

شدد محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، اليوم السبت، على أهمية الالتزام بالتعهدات الواردة في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وتجنب أي أعمال من شأنها زيادة التصعيد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت.

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني على أهمية احترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها، مضيفا أن الحفاظ على السلام والأمن الإقليميين يجب أن يظل الأولوية القصوى.

وتقوم باكستان، إلى جانب دول أخرى، بوساطة أدت إلى توقيع مذكرة التفاهم.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية إن الوزيرين ناقشا "آخر التطورات التي تشهدها المنطقة لا سيما التصعيد الراهن وتداعياته والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوتر وتعزيز الحلول الدبلوماسية بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).



