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ألمانيا تحذّر من عواصف رعدية وأمطار غزيرة

رجل يقف في نافرة خلال موجة الحر في ألمانيا
18 يوليو 2026 19:28

توقعت هيئة الأرصاد الجوية في ألمانيا أن يستمر الطقس المصحوب بالبرق والرعد، وأحيانًا بالأمطار الغزيرة، في جنوب البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع وذلك بعد موجة حر شديد.
وأكد توره هانزن خبير الأرصاد في الهيئة، في تعليق على الوضع في جنوب البلاد "هناك زخات أمطار وعواصف رعدية قوية ستتشكل خلال ساعات النهار اليوم وكذلك غدا الأحد، وقد تتطور محليًا إلى أحوال جوية عنيفة مصحوبة بأمطار غزيرة جدًا وتساقط حبات برَد كبيرة".

أما شمال ألمانيا، فمن المتوقع أن يشهد اعتبارًا من ليلة السبت/ الأحد طقسًا غير مستقر يتخلله هطول زخات من الأمطار وعواصف رعدية، ولا سيما في المناطق القريبة من بحر الشمال. وفي المقابل، يتوقع أن يصبح الطقس أكثر صفاءً تدريجيًا في جنوب غرب البلاد غدا الأحد.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة انخفضت بصورة ملحوظة، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى غدا في معظم المناطق بين 19 و24 درجة مئوية، فيما يُتوقع أن تصل إلى 25 درجة مئوية فقط في منطقة الراين الأعلى، لتسجل بذلك طقسًا صيفيًا.

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ومع بداية الأسبوع الجديد (بعد غد الاثنين)، ستتأثر مناطق جنوب غرب ألمانيا بمرتفع جوي، ما يعني مزيدًا من أشعة الشمس وتراجعًا في زخات الأمطار.
وقال هانزن "كلما اتجهنا نحو الشمال الشرقي، ازداد تأثير المنخفض الجوي يوم الاثنين، حيث ستسود الغيوم في معظم الأوقات".
وأضاف أن من المتوقع أيضًا هطول زخات أمطار وحدوث عواصف رعدية في تلك المناطق.

ووفقًا للتوقعات، ستتراوح درجات الحرارة العظمى بعد غد الاثنين بين 19 و26 درجة مئوية، على أن تُسجل أعلى القيم في جنوب غرب ألمانيا.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
عواصف رعدية
أمطار غزيرة
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