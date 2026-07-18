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"سنتكوم": مقتل جنديين أميركيين في الأردن خلال التصدي لهجمات إيرانية

شعار ⁠القيادة ​المركزية ​الأميركية (سنتكوم)
18 يوليو 2026 21:42

 ذكرت ⁠القيادة ​المركزية ​الأميركية (سنتكوم) أن اثنين من ‌أفراد ​الجيش الأميركي في ‌الأردن قتلا ​أمس الجمعة ​أثناء ‌التصدي ⁠للهجمات الإيرانية العدوانية ‌بصواريخ ‌وطائرات ⁠مسيرة.
وقالت سنتكوم، في منشور على منصة "إكس" اليوم السبت، "قُتل اثنان من أفراد الخدمة الأميركيين في الأردن أثناء أداء مهامهما، وذلك خلال تصدي القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) والقوات الشريكة لهجمات شنتها إيران باستخدام صواريخ بالستية وطائرات مُسيّرة".
وأضافت "لا يزال أحد أفراد الخدمة في عداد المفقودين".
وأكدت أنه "تم إجلاء أربعة عسكريين أميركيين طبياً إلى مستشفيات أردنية، وقد غادروها لاحقاً. أما الأفراد الآخرون الذين خضعوا لفحوصات طبية لإصابات طفيفة، فقد عادوا إلى الخدمة".

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