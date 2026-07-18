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المكسيك تحقق في تفش واسع النطاق ​لمرض "السيكلوسبوريا"

خس "آيسبيرغ"
18 يوليو 2026 23:41

أعلنت وزارتا الصحة والزراعة في المكسيك أنهما تحققان في تفش واسع النطاق ​لمرض السيكلوسبوريا المنقول عن طريق الأغذية في الولايات المتحدة مرتبط بخس (آيسبيرغ)، وهو نوع من الخضروات يُزرع في المكسيك.
وقالت الهيئة المكسيكية المعنية ​بالرقابة الصحية والهيئة المعنية بسلامة الأغذية ​والزراعة، ‌في بيان، ​إنهما شكلتا فريق عمل فني مشتركا للتحقيق في الأمر واتخاذ تدابير وقائية.
وأشارت الهيئتان إلى أن الفريق أجرى عمليات تفتيش وتحليلات لتتبع ‌المنشأ "ذات طابع وقائي بحت... وتهدف إلى ‌التخفيف من أي مخاطر صحية محتملة".
وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة عن حوالي ​100 حالة دخول إلى المستشفى لأشخاص أصيبوا بمرض السيكلوسبوريا، وهو عدوى طفيلية يمكن أن تسبب إسهالا حادا وأعراضا معوية أخرى، بعد تناول خس مقطع في مطاعم ‌في ​ولايات إنديانا وكنتاكي وميشيجان وأوهايو ووست فرجينيا.
وأعلنت شركة (تيلور فارمز)، أمس الجمعة، وهي مورد للخس مقره في كاليفورنيا، وشركة (سيسكو)، وهي أكبر ​شركة توزيع ‌للأغذية ⁠في الولايات المتحدة، ‌أنهما بدأتا سحب ‌خس (آيسبيرغ) المستورد من وسط المكسيك، بناء على المعلومات التي قدمتها ⁠إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية.
وحذرت وزارتا الصحة والزراعة المكسيكيتان، ​في بيانهما، من أن "التحقيق لا يزال جاريا، ومن المهم التأكيد على أن تحديد بلد منشأ المنتج من خلال التتبع لا يؤكد في حد ذاته أن ​التلوث حدث في المكسيك".

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المصدر: رويترز
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مرض السيكلوسبوريا
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