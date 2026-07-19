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استعدادات أميركية لتوسيع نطاق الضربات على إيران

استعدادات أميركية لتوسيع نطاق الضربات على إيران
19 يوليو 2026 09:02

واشنطن (الاتحاد)
أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» إتمام جولة من الضربات العسكرية ضد إيران رداً على استهدافها السفن التجارية في مضيق هرمز، في ظل استعدادات أميركية لتوسيع نطاق الضربات على إيران. وذكرت «سنتكوم»، أمس، في بيان أن القوات الأميركية أنهت الليلة السابعة على التوالي الضربات ضد إيران. وأوضح البيان أن الضربات الأميركية استهدفت مواقع للمراقبة وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية ومرافق تحت الأرض لتخزين الأسلحة وقدرات بحرية، مشيراً إلى أن القوات الأميركية استخدمت في هذا الهجوم طائرات مقاتلة وطائرات مسيَّرة وسفناً حربية إلى جانب أصول عسكرية أخرى.
وأكد البيان أن القيادة المركزية الأميركية ستواصل محاسبة إيران بناء على توجيهات القائد العام مع فرض حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية. وأشار إلى أن أكثر من 50 ألف جندي أميركي ينتشرون حالياً في أنحاء الشرق الأوسط، مشدداً على أن القوات الأميركية على أهبة الاستعداد واليقظة والجاهزية القتالية العالية. وفي بيان منفصل نفت القيادة الأميركية المركزية مزاعم إيران بانفجار ناقلتي نفط بعد اصطدامهما بألغام في مضيق هرمز، مؤكدة أن تلك المزاعم عارية عن الصحة. في الأثناء، قال الجيش الإسرائيلي، أمس، إن الجيش الأميركي بصدد إرسال عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود جواً إلى إسرائيل، مضيفاً أنها ستتمركز في قواعد جوية إسرائيلية، وليس في مطار بن جوريون، وذلك، وسط استعدادات أميركية لتوسيع نطاق الضربات على إيران. وذكر الجيش الإسرائيلي أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليل الاضطرابات في مسارات النقل المدني، بعدما حددت وزارة النقل الإسرائيلية بالفعل عدد طائرات التزود بالوقود الأميركية في مطار بن جوريون بـ 20 طائرة، في محاولة للحد من اضطرابات الرحلات الجوية خلال فصل الصيف، بسبب وجود عدد كبير من الطائرات العسكرية التي تحتل حيز الطائرات المدنية بالمطار. وأضاف أن قرار إرسال طائرات التزود بالوقود إلى القواعد الجوية الإسرائيلية جاء بعد تنسيق بين الولايات المتحدة والجيش الإسرائيلي، ما سمح لسلاح الجو الإسرائيلي بإجراء الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطائرات. وقال الجيش إنه يعمل على تمكين عملية انتشار القوات الأميركية في إسرائيل بأكبر قدر ممكن، مع الحفاظ في الوقت نفسه على احتياجات الطيران المدني الإسرائيلي. 

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