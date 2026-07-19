2267 إصابة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية والوفيات ترتفع إلى 893

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس إيبولا في البلاد إلى 2267 والوفيات إلى 893 شخصاً.

وقالت وزارة الاتصال والإعلام الكونغولية على حسابها في منصة "إكس" إن "إجمالي الحالات المؤكدة بفيروس إيبولا يبلغ 2267 حالة، و893 حالة وفاة"​​​.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 17 مايو الماضي، أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ، مُشيرةً إلى أنه يشكل خطراً على دول أخرى. وتُقيّم المنظمة خطر انتشار الفيروس إقليمياً بأنه مرتفع.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الإفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 يونيو الماضي، خطة التأهب والاستجابة لوباء مرض فيروس بونديبوغيو (سلالة إيبولا)، التي قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.