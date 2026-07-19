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الأرصاد الماليزية تحذر من عواصف رعدية وأمطار غزيرة في 9 ولايات

الأرصاد الماليزية تحذر من عواصف رعدية وأمطار غزيرة في 9 ولايات
19 يوليو 2026 09:24

أصدرت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية تحذيراً من عواصف رعدية وأمطار غزيرة ورياح قوية، من المتوقع أن تؤثر في عدة مناطق بتسع ولايات.

وأوضحت الإدارة في بيان، أن التحذير يشمل كامل ولاية ميلاكا، ومنطقة بالينج في ولاية قدح، ومنطقة هولو بيراك في ولاية بيراك، إضافة إلى مناطق تومبات وباسير ماس وكوتا بارو وجيلي وتاناه ميراه وباشوك وماتشانج وباسير بوتيه وكوالا كراي في ولاية كلنتان.

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وقالت إن من المتوقع أن تؤثر الظروف الجوية نفسها أيضاً في مناطق بيسوت وسيتيو وكوالا نيروس وهولو ترينجانو وكوالا ترينجانو ومارانج في ولاية ترينجانو، ومرتفعات كاميرون وليبيس وراوب وبنتونج في ولاية باهانج، وفي ولاية جوهور، ويشمل التحذير مناطق تانجكاك وموار وباتو باهات وبونتيان وجوهور باهرو.

المصدر: وام
ماليزيا
فيضانات
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