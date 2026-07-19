الأحد 19 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السيطرة على حريق متنزه "موريتس" الوطني بألمانيا بعد أيام من المكافحة

السيطرة على حريق متنزه "موريتس" الوطني بألمانيا بعد أيام من المكافحة
19 يوليو 2026 10:48

تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق غابات اندلع في متنزه "موريتس" الوطني شمال شرق ألمانيا، وذلك بعد جهود مكثفة استمرت منذ الإبلاغ عن الحريق يوم الاثنين الماضي.

واعتمدت السلطات على استراتيجية إنشاء حواجز مائية لترطيب التربة والأشجار في الأجزاء غير المتضررة، ما خلق منطقة عازلة منعت انتشار النيران.

أخبار ذات صلة
ألمانيا تحذّر من عواصف رعدية وأمطار غزيرة
الكويت: إصابة رجال إطفاء وعامل إثر الهجمات الإيرانية

وأوضح متحدث باسم مقاطعة "مكلنبورج ليك ديستريكت"، أن الحريق أتى على مساحة تقدر بنحو 388 هكتارًا، وشارك في إخماده قرابة 370 من رجال الإطفاء، مشيرًا إلى أن غياب الأمطار والرياح الغربية أسهما في اتساع رقعة الحريق.

وأشار إلى أن الدخان بدأ في الانحسار، ما يدل على تراجع نشاط النيران، ومع ذلك دعت السلطات السياح إلى تجنب الاقتراب من المنطقة.

المصدر: وام
ألمانيا
حريق
آخر الأخبار
محمد بن راشد: تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية تقترب من تريليوني درهم خلال ستة أشهر لأول مرة
علوم الدار
محمد بن راشد: تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية تقترب من تريليوني درهم خلال ستة أشهر لأول مرة
اليوم 12:49
دو بليسيس يطوي صفحة شيماييف ويقترب من استعادة لقب «يو إف سي»
الرياضة
دو بليسيس يطوي صفحة شيماييف ويقترب من استعادة لقب «يو إف سي»
اليوم 12:45
«أبوظبي للتراث» تُطلق مشروع «توثيق الأصناف الجديدة من النخيل»
علوم الدار
«أبوظبي للتراث» تُطلق مشروع «توثيق الأصناف الجديدة من النخيل»
اليوم 12:43
قرقاش: رغم ما تشهده المنطقة من تحديات.. الإمارات تواصل مسيرتها بثقة وثبات
علوم الدار
قرقاش: رغم ما تشهده المنطقة من تحديات.. الإمارات تواصل مسيرتها بثقة وثبات
اليوم 12:30
محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية اقتربت لأول مرة من حاجز تريليوني درهم خلال 6 أشهر
علوم الدار
محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية اقتربت لأول مرة من حاجز تريليوني درهم خلال 6 أشهر
اليوم 12:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©