الإمارات تشارك بالمنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك

نيويورك (وام)

في إطار الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، شاركت دولة الإمارات في المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك، حيث تم استعراض الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، ضمن مرحلة مفصلية تتطلب تسريع وتيرة التنفيذ، وضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، وإدارتها بشكل مستدام بحلول عام 2030. وتواصل الإمارات تعزيز الجهود العالمية في مجال المياه مع تبقّي أقل من 6 أشهر على انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه الدولة بالشراكة مع جمهورية السنغال، حيث شكّل المنتدى السياسي رفيع المستوى لهذا العام محطةً بارزة لتقييم التقدم المحرز، وتعزيز التعاون، وتسريع الزخم نحو تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة. وترأس عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد الإمارات في المنتدى، حيث اضطلع الوفد بدور فاعل في أعماله لهذا العام، بما أسهم في تعزيز الزخم استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، من خلال عقد سلسلة من اللقاءات الوزارية رفيعة المستوى مع ممثلي الحكومات، والأمم المتحدة، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني. كما ركزت مشاركة الإمارات في المنتدى بشكل رئيس على التعاون الوثيق مع الرؤساء المشاركين الاثني عشر في الحوارات التفاعلية الـ6 للمؤتمر، حيث تتولى هذه الدول الأعضاء قيادة الأعمال التحضيرية الموضوعية لكل جلسة حوارية، والإسهام في صياغة أولويات المؤتمر ومخرجاته. وفي هذا الإطار، نظمت الإمارات اجتماعاً وزارياً جمع الرؤساء المشاركين، بهدف استعراض التقدم المحرز، ومناقشة المرحلة المقبلة، وتعزيز التوافق والطموح استعداداً لانعقاد المؤتمر. كما استضافت الإمارات فعاليةً رسمية رفيعة المستوى على هامش المنتدى في مقر الأمم المتحدة، بمشاركة الرؤساء المشاركين في الحوارات التفاعلية، إلى جانب نخبة من قادة القطاعين العام والخاص على المستوى الدولي. وفي مستهل الفعالية ألقت معالي أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، إلى جانب الدولتين المضيفتين للمؤتمر كلمات افتتاحية. وخلال الجلسة، استعرض عبدالله بالعلاء أهمية المرحلة الراهنة، وقال: «أحثّ الجميع على اعتبار مشاركتنا في المنتدى السياسي رفيع المستوى بمثابة خريطة طريق نهتدي بها في إقامة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، فنحن ندرك حجم التقدم الذي أحرزناه في قطاع المياه، كما نعي الفجوات الكبيرة التي لا تزال قائمة، واليوم، تقع على عاتقنا مسؤولية ترجمة تطلعاتنا إلى إجراءات عملية، وتحقيق إنجازات رائدة وملموسة وقابلة للقياس تعود بالنفع على الأفراد والمجتمعات حول العالم». وشكلت هذه الجلسة العامة، التي شارك فيها أكثر من 200 مشارك من شتى قطاعات المجتمع الدولي، منصةً للمعنيين لتبادل المستجدات ومناقشة فرص الإسهام في تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة. ومع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر في ديسمبر، تواصل دولة الإمارات دعوة شركائها إلى تقديم تعهدات طموحة وقابلة للتنفيذ في أبوظبي. وسيشكّل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال، منصةً عالمية لتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على الانتقال من الحوار إلى التنفيذ.

دعم الموارد

وتضمنت مشاركة الإمارات في الأمم المتحدة، حضور مجموعة واسعة من الجلسات المخصصة لاستعراض الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، دعماً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، إضافة إلى مناقشات موضوعية تناولت المياه ضمن المسارات متعددة الأطراف، وتعزيز الشراكات المتعددة بين أصحاب الشأن، والتعاون بشأن المياه بين الدول، وتعزيز المرونة في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، إلى جانب دعم موارد المياه الجوفية.