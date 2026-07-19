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العثور على خمسة ناجين بعد أيام من غرق سفينة في إندونيسيا

العثور على خمسة ناجين بعد أيام من غرق سفينة في إندونيسيا
19 يوليو 2026 11:45

أعلنت أجهزة الإنقاذ الإندونيسية اليوم، إنقاذ خمسة أشخاص بينهم طفلة تبلغ 7 سنوات بعدما تاهوا في البحر لمدة ثلاثة أيام إثر غرق سفينة يوم الأربعاء.

وغرقت السفينة التي كانت تقل 70 راكباً قبالة سواحل جزيرة سولاويزي الإندونيسية، ما أسفر عن وفاة شخص واحد على الأقل وفقدان 24 آخرين.

وقال الناجون لفرق الإنقاذ إنهم كانوا ضمن مجموعة من 25 شخصاً أُبلغ عن فقدانهم قبل أن تفرقهم رياح عاتية.

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ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس عمليات البحث والإنقاذ المحلية محمد عارف أنور قوله إن الأشخاص الخمسة نجوا باستخدام معدات بدائية أو وسائل للطفو وجدوها، وجمعوا عبوات بلاستيكية وقطعاً من الفلين مربوطة بحبال.

وتسبّب عطل في المحرك بغرق السفينة أثناء إبحارها قرب جزيرة سيلايار الصغيرة الواقعة في جنوب جزيرة سولاويزي الرئيسية.

وتتكرر الحوادث البحرية في إندونيسيا الواقعة في جنوب شرق آسيا والمؤلفة من 17 ألف جزيرة، وغالبا ما يكون ذلك بسبب ضعف معايير السلامة وسوء الأحوال الجوية.

المصدر: وام
غرق سفينة
غرق
إندونيسيا
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