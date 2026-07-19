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الأردن: القوات المسلحة تسقط 3 صواريخ إيرانية

شعار القوات المسلحة الأردنية
19 يوليو 2026 17:28

صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ثلاثة صواريخ إيرانية من أصل أربعة استهدفت أراضي المملكة.

وأضاف المصدر "سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبي المملكة بعيداً عن التجمعات السكانية"، وفقا لما نقلته عنه وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

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وبيّن المصدر أن الهجمات الإيرانية العدوانية "لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مؤكداً أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت التعامل مع موقع سقوط الصاروخ وتأمينه وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها".

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تواصل مراقبة أجواء المملكة بأعلى درجات الجاهزية، وستتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها.

المصدر: وكالات
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