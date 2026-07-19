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قتلى إثر زلزال هز البيرو

حطام مبنى تعرض للدمار جراء زلزال بيرو
19 يوليو 2026 17:52

أفاد الدفاع المدني في البيرو، اليوم الأحد، أن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 21 إثر زلزال هز البلاد، ليل السبت.
وقال المعهد الجيوفيزيائي في البيرو إن قوة الزلزال بلغت 5,1 درجة على مقياس ريختر، في حين قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركي قوة الزلزال بـ 5,5 درجة.

ووفقا للمعهد الجيوفيزيائي، فإن الزلزال وقع نحو الساعة التاسعة وأربعة وعشرين دقيقة مساء السبت بالتوقيت المحلي (0224 بتوقيت جرينتش) على عمق 24 كيلومترا، وهزّ بلدة "تشونغوس باخو" الواقعة على مسافة نحو 300 كيلومتر شرق العاصمة ليما، بحسب معهد الجيوفيزياء، بينما أكد ⁠المركز ​المتوسطي ​الأوروبي ‌لرصد الزلازل أن ​الزلزال ‌وقع ⁠على ‌عمق ‌22 ⁠كيلومترا.

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وقال أحد سكان "تشونغوس باخو" لشبكة "إن" (N) التلفزيونية، من دون أن يذكر اسمه، "دمّر الزلزال منزلنا. العديد من البيوت انهارت هنا".
وقال الجنرال لويس فاسكيس، مدير المعهد الوطني للدفاع المدني، إن بعض المناطق تعرّضت لأضرار جسيمة جراء العمق الضحل لمركز الزلزال، ولكون معظم منازلها مبنية من الطين أو من خليط من الطين والخشب والقصب.
وأوضح "دُمّر 48 منزلا وأصبح 300 شخص بلا مأوى".
وتقع البيرو على ما يُعرف بـ"حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تمتد من اليابان مرورا بجنوب شرق آسيا وعبر المحيط، وتشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا. 
ويقول علماء الزلازل إن البيرو تتعرض لما لا يقل عن 400 هزة أرضية سنويا، إلا أن معظمها ضعيف إلى درجة أن السكان لا يشعرون بها.

المصدر: وكالات
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