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روبيو يعقد مباحثات مع الرئيس اللبناني في واشنطن

ماركو روبيو
19 يوليو 2026 19:22

التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأحد، الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي يزور واشنطن في ظل مفاوضات برعاية الولايات المتحدة تجريها الحكومة اللبنانية مع إسرائيل.
وأعلن مسؤول في الخارجية والرئاسة اللبنانية حصول اللقاء في مقر الوزارة في العاصمة الأميركية واشنطن.
وزيارة عون هي الأولى لرئيس لبناني إلى واشنطن منذ استقبل الرئيس الأسبق باراك أوباما نظيره ميشال سليمان في البيت الأبيض العام 2009.
وسبق للرئاسة اللبنانية أن أعلنت أن عون سيلتقي نظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء.
وقالت الرئاسة، أمس السبت، إن عون سيعقد "لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأميركيين تتناول الوضع في لبنان والسبل الآيلة إلى تثبيت وقف إطلاق النار"، إضافة إلى "انسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية".
بدأ لبنان وإسرائيل مفاوضات برعاية أميركية في أبريل الماضي، بهدف التوصل إلى اتفاق سلام وإنهاء حالة الحرب بينهما.
وأبرما في 26 يونيو الماضي، اتفاقا إطاريا ينصّ خصوصا على انتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد بدءا من "منطقتين تجريبيتين".

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