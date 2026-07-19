كندا تعلن إجراءات لمنع انتشار فيروس إيبولا

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الأحد، حظر دخول أي أجنبي زار جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وذلك في إطار إجراءات حدودية مؤقتة جديدة للحد من انتشار فيروس إيبولا.
وذكرت وكالة الصحة العامة الكندية، في بيان، أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ غدا الاثنين عند الساعة 11:59 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وأظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 2267 حالة، منها 893 وفاة. ونشرت البيانات في وقت متأخر أمس السبت.
ويمثل هذا الرقم العدد الإجمالي للحالات المؤكدة حتى يوم الجمعة، وفقا لتقرير عن الوضع سجل 86 إصابة جديدة و29 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.