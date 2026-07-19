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كندا تعلن إجراءات لمنع انتشار فيروس إيبولا

مسافرون في أحد مطارات كندا
19 يوليو 2026 20:15

أعلنت ​الحكومة الكندية، اليوم الأحد، حظر ⁠دخول أي أجنبي ​زار ​جمهورية ‌الكونغو ⁠الديمقراطية ​خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وذلك في ‌إطار إجراءات حدودية ‌مؤقتة جديدة للحد ​من انتشار فيروس إيبولا.
وذكرت وكالة الصحة العامة ‌الكندية، في ​بيان، أن هذه الإجراءات ستدخل ​حيز ‌التنفيذ ⁠غدا ‌الاثنين ‌عند الساعة ⁠11:59 مساء ​بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
و​أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات ⁠الإصابة المؤكدة بفيروس ​إيبولا ​في ‌جمهورية ⁠الكونغو الديمقراطية ​ارتفع إلى 2267 حالة، منها ‌893 وفاة. ونشرت البيانات ‌في وقت متأخر أمس ​السبت.
ويمثل هذا الرقم العدد الإجمالي للحالات ‌المؤكدة حتى ​يوم الجمعة، وفقا لتقرير عن الوضع ​سجل ‌86 ⁠إصابة ‌جديدة ‌و29 وفاة ⁠جديدة خلال الساعات ​الأربع والعشرين الماضية.

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المصدر: رويترز
كندا
الكونغو الديمقراطية
فيروس إيبولا
إيبولا
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