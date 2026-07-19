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الأردن يستدعي القائم بأعمال سفارة إيران ويبلغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن
19 يوليو 2026 21:16

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا) أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استدعت، اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة الإيرانية في عمّان، وبلّغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة ضدّ استمرار الهجمات الإيرانية العدوانية وغير المُبرَّرة التي تستهدف أراضي المملكة، والبيانات التحريضية الاستفزازية التي تصدر عن جهات رسمية إيرانية بخصوص المملكة.

وأكّد السفير فؤاد المجالي الناطق الرسمي باسم الوزارة أنّ "الوزارة طلبت من القائم بالأعمال نقل رسالة واضحة إلى بلاده بوقف الاعتداءات على المملكة فورًا، وأنّ أمن الأردن وسلامة مواطنيه يمثّلان خطًّا أحمرَ لا يمكن المساس به، وكذلك ضرورة وقف التصريحات التحريضية المرفوضة".

وأوضح المجالي أنّ الوزارة أكّدت إدانتها واستنكارها للهجمات الإيرانية العدوانية التي تمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

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كما أكد إدانة الأردن للهجمات التي تستهدف دول مجلس التعاون الخليجي، وتضامن الأردن المطلق ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.

وجدد المجالي التأكيد على أن الأردن سيستمر في اتخاذ جميع الخطوات المتاحة واللازمة لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته.

المصدر: وكالات
الأردن
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مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن
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الأردن يستدعي القائم بأعمال سفارة إيران ويبلغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة
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