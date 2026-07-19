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الكويت تدين وتستنكر الهجوم الإيراني على منشأة مدنية حيوية

مقر وزارة الخارجية الكويتية
19 يوليو 2026 21:39

أعربت وزارة الخارجية في الكويت عن إدانة دولة الكويت واستنكارها بأشد العبارات للهجوم الإيراني العدواني الذي وقع صباح اليوم الأحد وطال مجددا محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه في اعتداء مباشر على منشأة مدنية حيوية.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، أن "تكرار تعمد استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعكس نهجا عدوانيا ممنهجا ويمثل تصعيدا بالغ الخطورة وتهديدا جسيما لسلامة المدنيين وأمنهم".
وأضافت الوزارة أن ذلك يشكل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، محملة إيران كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الهجمات وما ينجم عنها من تداعيات وعواقب.
وشددت على أن "دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد استنادا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي".

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