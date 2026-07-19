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الكويت: اعتراض صواريخ باليستية ومسيّرات في مجالنا الجوي

العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع
19 يوليو 2026 22:55

أعلنت دولة الكويت أن قواتها المسلحة رصدت، منذ فجر اليوم الأحد، صواريخ باليستية وطائرات مسيرة معادية داخل مجالها الجوي تم اعتراضها والتعامل معها.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع في الكويت قوله إن "العدوان الإيراني الآثم مستمر في استهداف المنشآت المدنية والحيوية في البلاد".
وأضح العطوان أن الاعتداءات طالت منشآت تابعة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مما أدى إلى اندلاع حرائق وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من مرافقها ومنشآتها الحيوية.

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وأكد المتحدث مواصلة القوات المسلحة الكويتية تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

المصدر: وام
الكويت
صواريخ باليستية
طائرات مسيرة
المجال الجوي
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