الإثنين 20 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فرنسا تخلي بلدات بسبب حرائق على ساحل البحر المتوسط

دخان يتصاعد إثر حرائق على ساحل البحر المتوسط في فرنسا
19 يوليو 2026 23:21

قالت سلطات محلية فرنسية إن حريقا كبيرا اندلع، اليوم الأحد، في بلدات ​على ساحل البحر الأبيض المتوسط قرب مدينة "فريجوس"، مما أجبر السكان على إخلائها بعد انتشار النيران بفعل ⁠الرياح القوية وظروف الجفاف.
وقال سيمون ​بابر حاكم المنطقة لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية "انتشر الحريق بسرعة فائقة ​في ‌ظل موجة الحرارة ⁠هذه ​والجفاف الشديد".
وأفاد مكتب الحاكم بأن الحريق التهم نحو 180 هكتارا مساء اليوم الأحد.
وأظهرت لقطات تلفزيونية ألسنة لهب ضخمة تتقدم خلف ‌منازل مشيدة على جانب منحدر لأحد التلال، ‌وهي من المشاهد المألوفة في منطقة ريفييرا الفرنسية، فيما تصاعدت سحب كثيفة من الدخان ​الأسود فوق أشجار الصنوبر والسرو.
وعُلقت خدمات القطارات بين ميناء تولون على البحر المتوسط وليز آرك بسبب الحريق.
وحذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الشهر الماضي، ‌من أن درجات الحرارة القياسية ​التي اجتاحت غرب أوروبا لما زاد على أسبوع في أواخر يونيو الماضي ستزيد من خطر اندلاع الحرائق، بالنظر ​إلى توقعات استمرار ‌ارتفاع ⁠درجات الحرارة ‌وانخفاض الرطوبة بشكل ‌كبير وجفاف النباتات.

أخبار ذات صلة
حرائق الغابات في إسبانيا تدمّر 12 ألف هكتار
ديشامب.. «المشهد الأخير»!
المصدر: آ ف ب
فرنسا
حرائق غابات
إخلاء قرى
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد وأيمن الصفدي يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة
علوم الدار
عبدالله بن زايد وأيمن الصفدي يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة
20 يوليو 2026
سيف بن زايد: رؤية رئيس الدولة رسخت مكانة الإمارات بين الدول الأكثر تأثيراً في العالم
علوم الدار
سيف بن زايد: رؤية رئيس الدولة رسخت مكانة الإمارات بين الدول الأكثر تأثيراً في العالم
20 يوليو 2026
شعار ⁠القيادة ​المركزية ​الأميركية
الأخبار العالمية
"سنتكوم": مقتل جندي أميركي في شمال العراق
اليوم 23:50
دخان يتصاعد إثر حرائق على ساحل البحر المتوسط في فرنسا
الأخبار العالمية
فرنسا تخلي بلدات بسبب حرائق على ساحل البحر المتوسط
اليوم 23:21
«XRG» تعزز الحضور الاقتصادي العالمي للإمارات عبر تأسيس منصة أعمال متكاملة في الأميركتين
اقتصاد
«XRG» تعزز الحضور الاقتصادي العالمي للإمارات عبر تأسيس منصة أعمال متكاملة في الأميركتين
اليوم 23:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©