فرنسا تخلي بلدات بسبب حرائق على ساحل البحر المتوسط

قالت سلطات محلية فرنسية إن حريقا كبيرا اندلع، اليوم الأحد، في بلدات ​على ساحل البحر الأبيض المتوسط قرب مدينة "فريجوس"، مما أجبر السكان على إخلائها بعد انتشار النيران بفعل ⁠الرياح القوية وظروف الجفاف.

وقال سيمون ​بابر حاكم المنطقة لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية "انتشر الحريق بسرعة فائقة ​في ‌ظل موجة الحرارة ⁠هذه ​والجفاف الشديد".

وأفاد مكتب الحاكم بأن الحريق التهم نحو 180 هكتارا مساء اليوم الأحد.

وأظهرت لقطات تلفزيونية ألسنة لهب ضخمة تتقدم خلف ‌منازل مشيدة على جانب منحدر لأحد التلال، ‌وهي من المشاهد المألوفة في منطقة ريفييرا الفرنسية، فيما تصاعدت سحب كثيفة من الدخان ​الأسود فوق أشجار الصنوبر والسرو.

وعُلقت خدمات القطارات بين ميناء تولون على البحر المتوسط وليز آرك بسبب الحريق.

وحذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الشهر الماضي، ‌من أن درجات الحرارة القياسية ​التي اجتاحت غرب أوروبا لما زاد على أسبوع في أواخر يونيو الماضي ستزيد من خطر اندلاع الحرائق، بالنظر ​إلى توقعات استمرار ‌ارتفاع ⁠درجات الحرارة ‌وانخفاض الرطوبة بشكل ‌كبير وجفاف النباتات.