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العاصفة الاستوائية "فاوستو" تتشكل قبالة ساحل المكسيك

العاصفة الاستوائية "فاوستو" تتشكل قبالة ساحل المكسيك
20 يوليو 2026 09:30

تشكلت العاصفة الاستوائية "فاوستو" في البحر قبالة الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك المطل على المحيط الهادئ، ولم تصدر أي تحذيرات أو تنبيهات ساحلية حتى الآن. ولم تصدر أي تحذيرات أو تنبيهات ساحلية حتى الآن.

وذكر المركز الوطني الأميركي للأعاصير في ميامي أن منخفضاً استوائياً اشتد ليصبح العاصفة المسماة "فاوستو" بعد ظهر يوم الأحد، وكان مركزها يقع على بعد حوالي 750 ميلاً (1200 كيلومتر) جنوب-جنوب غرب الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باها كاليفورنيا المكسيكية.

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وتوقع مركز الأعاصير حدوث اشتداد مستمر إلى سريع في العاصفة خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن تتحول "فاوستو" إلى إعصار بحلول ليل الاثنين.

 

المصدر: وام
عاصفة
المكسيك
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