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لليوم الثالث.. سلطات الإطفاء الكورية تكافح حريقاً بمستودع

لليوم الثالث.. سلطات الإطفاء الكورية تكافح حريقاً بمستودع
20 يوليو 2026 10:58

واصلت سلطات الإطفاء بكوريا الجنوبية اليوم، جهودها لإخماد حريق اندلع في مستودع،  وذلك مع استمرار تأجج النيران لليوم الثالث واضطرار المواطنين لإخلاء منازلهم في ظل مخاوف من انهيار محتمل للمبنى.

 

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن السلطات المعنية لم تتمكن حتى صباح اليوم من احتواء الحريق الذي اندلع في المركز اللوجستي في إنتشون، غرب سيؤول، منذ صباح أول من أمس "السبت".

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وعلى الرغم من أن الهيكل المعقد للمبنى وكميات المواد القابلة للاشتعال الضخمة عرقلت جهود الإطفاء، فقد أحرزت السلطات تقدماً اليوم بفضل هطول الأمطار.

وقال مسؤول بقطاع الإطفاء: "نعتقد أن من الممكن السيطرة على الحريق بصورة أولية في وقت ما من اليوم، ولكن من الصعب تحديد موعد إخماده".

المصدر: وام
كوريا
كوريا الجنوبية
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