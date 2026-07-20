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مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي يدعو لانتهاء الرقابة الحدودية داخل "شنغن"

مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي يدعو لانتهاء الرقابة الحدودية داخل "شنغن"
20 يوليو 2026 11:44

دعا مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، النمساوي ماغنوس برونر، إلى انتهاء عهد الرقابة الحدودية بين الدول الأوروبية داخل منطقة شنغن، وطالب بإعادة فتح الحدود الداخلية تدريجياً، بما في ذلك الحدود بين النمسا والدول الأوروبية المجاورة لها.

وقال برونر، إن الوقت قد حان لتقليص القيود المفروضة منذ سنوات داخل منطقة شنغن، مرجعاً السبب إلى تحسن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتطبيق قواعد اللجوء والهجرة الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ منذ يونيو الماضي.

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ورأى السياسي النمساوي، المسؤول الأوروبي عن شؤون الهجرة، أن الوقت قد حان للتخلص التدريجي من الضوابط الحدودية الداخلية لدول منطقة شنغن، لافتاً إلى أن أحدث أرقام رسمية، تؤكد تراجع الهجرة غير الشرعية بنسبة 37% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مع توقع زيادة التراجع إلى نسبة تصل إلى 55% في غضون عامين.

واعتبر برونر، أن اتفاقية اللجوء والهجرة الأوروبية الجديدة، تمثل الأساس لاستعادة حرية تنقل الأفراد والبضائع في أوروبا بشكل كامل.

المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
الهجرة
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