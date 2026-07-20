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آندي بورنم يخلف كير ستارمر في رئاسة وزراء بريطانيا

آندي بورنم
20 يوليو 2026 13:33

يتولى الزعيم الجديد لحزب العمال آندي بورنم الاثنين مهامه رئيسا لوزراء المملكة المتحدة ليصبح سابع من يشغل هذا المنصب في عشر سنوات، وسط ترقب كبير للسياسة التي يعتزم انتهاجها لمواجهة التحديات الكبرى.
ويحلّ بورنم (56 عاما) الذي كان حتى يونيو الفائت رئيسا لبلدية منطقة مانشستر الكبرى في شمال إنجلترا محلّ رئيس الوزراء المستقيل كير ستارمر الذي وصل إلى 10 داونينغ ستريت في يوليو 2024 بعد فوز كاسح لحزب العمال في الانتخابات التشريعية أنهى 14 عاماً من حكم المحافظين.
وأصبح بورنم الجمعة زعيما لحزب العمال بعد حصوله على دعم نحو 95 في المئة من نوابه، وهو ما يؤهله حكما لرئاسة الحكومة في ظل تمتع الحزب بالغالبية في البرلمان.وكان ستارمر أعلن استقالته في 22 يونيو من رئاسة الوزراء.
وتُقام صباح الاثنين مراسم بات البريطانيون معتادين عليها. 
فالبداية ستكون كلمة وداعية مقتضبة يلقيها ستارمر أمام المقرّ الرسمي لرئيس الوزراء في داونينغ ستريت بلندن، قبل أن يتوجه إلى قصر باكنغهام لتقديم استقالته رسميا إلى الملك تشارلز الثالث.
بعد ذلك، يأتي دور بورنم للقاء الملك الذي سيطلب منه تأليف الحكومة. ويُتوقع وصوله إلى داونينغ ستريت في الساعة 12.40 بتوقيت جرينتش، حيث يعرض توجهاته في شأن إدارة شؤون البلاد، في أول خطاب له بصفته رئيسا للوزراء.
وأفادت أوساط بورنم بأنه سيعرض في كلمته أولوياته الهادفة إلى "إعادة الثقة بالحكومة" و"توفير متنفس للبريطانيين" من أزمة غلاء المعيشة.
أما تشكيلة الحكومة، فمن المتوقع إعلانها بعد الظهر.

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المصدر: وكالات
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