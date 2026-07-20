القوات الأميركية تستهدف سواحل إيران الجنوبية

واشنطن (وكالات)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، أمس، أن قواتها استهدفت، في الليلة الثامنة على التوالي من الضربات على إيران، منشآت المراقبة الساحلية والدفاعات الجوية الإيرانية، والقدرات البحرية، ومواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، وذلك في إطار مواصلة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية.

وأشارت «سنتكوم»، إلى أن القوات الأميركية استهدفت أيضاً عناصر من الحرس الثوري الإيراني، قالت إنها شاركت في الهجمات على القوات الأميركية في الأردن، لافتة إلى أن أكثر من 50 ألف عسكري أميركي ينتشرون في أنحاء الشرق الأوسط.

وكانت القيادة المركزية ذكرت في بيان، السبت، أن ضربات إيرانية على موقع في الأردن قتلت جنديين أميركيين، فيما لا يزال جندي ثالث مفقوداً، وذلك في أول خسائر بشرية عسكرية أميركية بنيران إيرانية منذ مارس.

وجاء في بيان القيادة المركزية، أنه «في 17 يوليو، لقي اثنان من أفراد القوات الأميركية في الأردن حتفهما، أثناء تصدي القيادة المركزية الأميركية وقوات شريكة لهجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، مضيفة أن «أحد العسكريين لا يزال في عداد المفقودين». وأضافت أن أربعة عسكريين أميركيين آخرين، نُقلوا إلى مستشفيات في الأردن، لكنهم غادروها لاحقاً، فيما أصيب آخرون بجروح طفيفة وعادوا إلى أداء مهامهم.

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مصرع الجنديين الأميركيين بأنه «أمر محزن للغاية».

وجدد ترامب خلال تصريحات تليفزيونية، التأكيد أن الهدف الأساسي من الحرب هو «منع إيران من امتلاك سلاح نووي مهما كان الثمن»، ورداً على سؤال بشأن إعلان إيران أنها لم تعد ملتزمة بـ«مذكرة التفاهم» مع الولايات المتحدة، قال ترامب: «لا أبالي على الإطلاق». وقال مسؤول عسكري إسرائيلي أمس، إنه من المنتظر أن تحصل إسرائيل على مزيد من طائرات التزود بالوقود الأميركية، وذلك في ​ظل تصاعد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف إن ​الولايات ‌المتحدة قررت تعديل وضع قواتها في المنطقة وتعزيز الأسطول ​الحالي من طائرات التزود بالوقود جواً المتمركز في إسرائيل.

وقال مسؤولون أميركيون، أمس، إن الولايات المتحدة ترسل المزيد من الطائرات الحربية إلى الشرق الأوسط، في مؤشر على أن إدارة ترامب قد تكون بصدد الاستعداد لتصعيد الضربات ضد إيران، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز».

تقارير

في غضون ذلك، قالت ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس، ⁠إنها تتحقق ​من ​تقارير ‌عن ⁠هجوم ​وقع ليلاً على موقع ‌بناء محطة دارخوين النووية ‌قيد الإنشاء في ​إيران.

وذكرت الوكالة أن المنشأة كانت في ‌مراحل مبكرة ​جداً من البناء ولم تكن ​تحتوي ‌على ⁠أي ‌مواد ‌نووية عند ⁠آخر عملية ​تفتيش لها.





