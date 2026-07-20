«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: فصل الصيف يفاقم معاناة النازحين في غزة

شعبان بلال (رفح)

حذرت أماني الناعوق، المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من تفاقم معاناة النازحين في غزة مع دخول فصل الصيف، مؤكدة أن سكان القطاع المقيمين في الخيام سيبدؤون بمواجهة تحديات قاسية بسبب الحر الشديد. وأوضحت الناعوق، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن سكان قطاع غزة بحاجة ماسة إلى خيارات مأوى بديلة وآمنة ومستدامة، مشيرة إلى أن الخيام لا تُعد حلاً عملياً طويل الأمد، إذ إنها مجرد غطاء خارجي لا يوفر الحماية المطلوبة، لا من البرد ولا من الحر الشديد. وأشارت إلى أن اضطرار معظم سكان غزة إلى اللجوء إلى الخيام حوّل الصرف الصحي إلى مشكلة كبيرة، لا سيما في ظل تضرر البنية التحتية الحيوية في القطاع بشدة جراء الأعمال العدائية. ونظراً إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان، لا يوجد في الوقت الراهن نظام صرف صحي قادر على تلبية الاحتياجات المتزايدة. وذكرت الناعوق أن تضرر البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي بشكل كبير يخلق مخاطر صحية جسيمة، لافتةً إلى انتشار القوارض والآفات، مما يزيد من احتمالية تفشي الأمراض والأوبئة بين السكان الذين يعانون أصلاً ظروفاً معيشية بالغة القسوة.

حلول جذرية

وشددت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر على ضرورة إيجاد حلول جذرية للمأوى والخدمات الأساسية، بما يضمن الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية وحماية الصحة العامة للمدنيين في القطاع.