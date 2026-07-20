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جرحى جرّاء هجوم بمسيّرات استهدف موسكو وضواحيها

موسكو - أرشيفية
20 يوليو 2026 17:08

تعرضت العاصمة الروسية وضواحيها لهجوم واسع شنته مسيّرات أوكرانية خلال الليل، ما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص، وتسبب باندلاع حريق في موقع صناعي رئيسي، وفق ما أفادت السلطات الاثنين.
وأعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أن أكثر من 400 طائرة مسيّرة أُطلقت خلال الليل باتجاه منطقة موسكو، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت 85 منها على أطراف العاصمة، فيما جرى تحييد بقية المسيّرات "في المناطق البعيدة" قبل وصولها إلى المدينة.
وقال حاكم المنطقة أندريه فوروبيوف، عبر تطبيق تلغرام "أسفر الهجوم الذي شنته المسيرات على منطقة موسكو عن إصابة عشرة أشخاص".
وأفاد بوقوع أضرار في مدن دوموديدوفو وبودولسك وأودينتسوفو، مشيرا إلى تضرر منازل وبنى تحتية مدنية جراء حطام الطائرات المسيرة.
تسبب الهجوم أيضا بحريق في موقع يوجني فراتا الصناعي الرئيسي، الواقع على بعد 30 كيلومترا جنوب موسكو، بالقرب من مدينة دوموديدوفو، وفق ما قالت المسؤولة المحلية يفغينيا خروستاليوفا عبر تلغرام.

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المصدر: وكالات
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