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البحرين تعلن استهداف أجهزة الملاحة الجوية المدنية بمسيرات عدائية إيرانية دون تأثير على العمليات

البحرين تعلن استهداف أجهزة الملاحة الجوية المدنية بمسيرات عدائية إيرانية دون تأثير على العمليات
20 يوليو 2026 15:49

أعلنت شؤون الطيران المدني بمملكة البحرين استهداف أجهزة الملاحة الجوية المدنية لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران بمسيّرات عدائية ضمن العدوان الإيراني الآثم عليها دون أن يؤثر ذلك على سير عمليات الملاحة الجوية.

وأوضحت شؤون الطيران المدني بمملكة البحرين في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) أن الجهات المختصة باشرت فورًا التعامل مع الحادث وفق الإجراءات التشغيلية والأمنية المعتمدة، واتخذت التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمات الملاحية وسلامة الحركة الجوية.

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وأوضحت أن الرحلات الجوية وحركة الملاحة الجوية العابرة من خلال إقليم البحرين لمعلومات الطيران تسيران بصورة طبيعية، مع استمرار المتابعة والتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة.

المصدر: وام
البحرين
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