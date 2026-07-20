الإثنين 20 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بيرنهام يعد بـ"تغيير جذري" مع توليه رئاسة وزراء بريطانيا

رئيس وزراء بريطانيا الجديد آندي بيرنهام يلقي كلمة من أمام مقر رئاسة الحكومة في لندن
20 يوليو 2026 19:12

تعهّد رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام، اليوم الاثنين، بإطلاق "خطة تمتد لعشر سنوات" تهدف إلى إحداث "تغيير جذري" في المملكة المتحدة، ووعد باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة. جاء هذا التعهد في أول خطاب بعد تولي بيرنهام مهامه رئيسا لوزراء المملكة المتحدة ليصبح سابع من يشغل هذا المنصب في عشر سنوات.
يحلّ بيرنهام، البالغ 56 عاما والذي كان حتى يونيو الفائت رئيسا لبلدية منطقة مانشستر الكبرى في شمال إنكلترا، محلّ رئيس الوزراء المستقيل كير ستارمر الذي وصل إلى داونينغ ستريت في يوليو 2024 بعد فوز كاسح لحزب العمال في الانتخابات التشريعية أنهى 14 عاما من حكم المحافظين.
وفي أول خطاب له بصفته رئيسا للوزراء، تعهّد بيرنهام بإطلاق "أوسع عملية تغيير في البلاد منذ أربعة عقود"، والعمل على إعادة منح المواطنين البريطانيين شعورا بالأمل.
وأكد، من أمام مقر رئاسة الوزراء، أن "على المملكة المتحدة أن تُظهر للعالم قدرتها على استعادة استقرارها"، مضيفا أنه يرغب في العمل على إعادة إحياء القطاع الصناعي في البلاد، وبناء مزيد من المساكن الاجتماعية، وإرساء "اقتصاد جديد" تضطلع فيه الدولة بدور أكبر في الإشراف على الخدمات الأساسية.
وركّز على الملفات الاجتماعية واعدا بالتحرك سريعا "لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومساعدتهم على مواجهة غلاء المعيشة"، من دون إعلانه عن تدابير محددة.
وفي الخطاب الذي ألقاه وإلى جانبه زوجته ماري فرانس فان هيل وأولاده ووالدته، شدد على أن مكافحة التشرد ستكون في مقدم أولوياته. واختار أول زيارة له صباح الاثنين إلى مركز يستقبل الأشخاص الذين يفتقرون إلى مأوى.
وأصبح بيرنهام، الجمعة، زعيما لحزب العمال بعد حصوله على دعم نحو 95 في المئة من نوابه، وهو ما يؤهله لرئاسة الحكومة في ظل تمتع الحزب بالغالبية في البرلمان.
وكان ستارمر أعلن استقالته في 22 يونيو الماضي من رئاسة الوزراء بعد تراجع شعبيته وتصاعُد المعارضة له داخل صفوف العماليين نتيجة هزيمة الحزب في بعض الاستحقاقات الانتخابية المحلية. 

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد يهنئ آندي بيرنهام بمناسبة توليه مهام منصبه
محمد بن راشد يهنئ آندي بيرنهام بتوليه منصب رئيس الوزراء البريطاني
المصدر: آ ف ب
آندي بيرنهام
خطاب
آخر الأخبار
آثار فيضانات في أفغانستان
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى إثر فيضانات في أفغانستان
اليوم 20:53
الذخان يتصاعد من منازل إثر حريق في جنوب غرب العاصمة أوسلو
الأخبار العالمية
تحذير سكان أوسلو من محاولة زيارة منازلهم المحترقة
اليوم 20:38
رسمياً.. دوري أدنوك للمحترفين ينطلق 14 أغسطس
الرياضة
رسمياً.. دوري أدنوك للمحترفين ينطلق 14 أغسطس
اليوم 20:36
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ينظِّم حفل تخريج دفعة 2026
علوم الدار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ينظِّم حفل تخريج دفعة 2026
اليوم 20:27
منافسات قوية في الأسبوع الصيفي السادس لقفز الحواجز بالشارقة
الرياضة
منافسات قوية في الأسبوع الصيفي السادس لقفز الحواجز بالشارقة
اليوم 20:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©