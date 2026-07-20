تحذير سكان أوسلو من محاولة زيارة منازلهم المحترقة

حذّرت الشرطة ومسؤولو الإطفاء في النرويج، اليوم الاثنين، السكان من العودة إلى منازلهم التي لا تزال قائمة رغم الحريق الهائل الذي اجتاح منطقة جنوب غرب العاصمة أوسلو، مؤكدين أن المخاطر لا تزال قائمة.

وأكد ستاله فوجلاس قائد عمليات الشرطة، في تصريح صحفي، أن عدداً من السكان حاولوا اختراق الحواجز الأمنية للوصول إلى ممتلكاتهم، وقال محذراً "نحن نرغب في مساعدة الجميع، لكن لا يجب أن تعرضوا حياتكم للخطر".

وأضاف أن عمليات الإطفاء في منطقة "درامن" المنكوبة قد تستمر حتى عشرة أيام أخرى، نظراً لضخامة الأضرار وصعوبة السيطرة على النيران بالكامل.

من جانبه، أوضح يان إريك فيفانج قائد خدمة الإطفاء، خلال مؤتمر صحفي، أن فرق الإطفاء لا تزال تعمل في حي "كروكستاديلفا" بمدينة درامن والغابات المجاورة له.

ووفقاً لهيئة الإذاعة النرويجية "إن آر كيه"، فإن السلطات ستتصل مباشرة بالسكان المسموح لهم بالعودة إلى منازلهم، وستقوم فرق الطوارئ بمرافقتهم لضمان سلامتهم.

وفي تصريح للصحيفة، قال رجل الإطفاء إريك سميدسرود إن الفرق تمكنت خلال الليل من إخماد ما بين ثمانية وعشرة حرائق صغيرة في الأحياء السكنية وعلى أطراف الغابة، مضيفاً "الوضع يبدو أفضل مما كان عليه، لكنني لن أقول إننا سيطرنا عليه بالكامل بعد".

وكان الحريق قد اندلع، بعد ظهر يوم الجمعة، وانتشر بسرعة مخيفة بين صفوف المنازل المتلاصقة.

ووفقاً لصحيفة "درامنس تيدينده" المحلية، فقد دمرت الحرائق بالكامل 109 منازل، فيما يُعتقد أن خمسة منازل أخرى أصبحت خارج نطاق الإنقاذ.