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عشرات القتلى والجرحى إثر فيضانات في أفغانستان

آثار فيضانات في أفغانستان
20 يوليو 2026 20:53

لقي ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 80 جراء فيضانات ضربت ولاية نورستان في أفغانستان، مع فقدان أكثر من 100 شخص، وفقا لما أفادت به هيئة إدارة الكوارث الأفغانية، اليوم الاثنين. وذكرت الوكالة، في بيان، أن الضحايا سقطوا في بارون، عاصمة الولاية، ومناطق أخرى في نورستان المتاخمة لباكستان.
وأفاد مكتب حاكم الولاية بأن رئيس بلدية بارون وعددا من الموظفين الحكوميين هم في عداد المفقودين.
وأعلن فريدون صميم، المتحدث باسم حاكم نورستان "انتشال تسع جثث".
وقال إن أكثر من مئة شخص ما زالوا في عداد المفقودين، وهو ما أعلنته الهيئة أيضا.

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