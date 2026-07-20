رئيس وزراء بريطانيا الجديد يطمئن ترامب بشأن الدفاع

ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني ​آندي بيرنهام، اليوم الاثنين، أن الأخير أكد للرئيس ⁠الأميركي دونالد ترامب أن لندن ستلتزم ​بالدفاع والأمن ​وستساعد ‌في دعم ⁠إعادة فتح ​مضيق هرمز بأمان.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، في بيان ‌حول المكالمة الهاتفية التي جرت ‌بعد فترة وجيزة من تولي بيرنهام ​منصبه "أكد رئيس الوزراء... التزامه بالدفاع والأمن، وقال إن ضمان أمن المملكة المتحدة وحلفائها ‌يأتي على رأس ​أولوياته".

وأضاف المتحدث "عرض الرئيس (ترامب) أحدث المستجدات بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وأوضح ​رئيس ‌الوزراء ⁠التزام ‌المملكة ‌المتحدة بتأمين حركة الملاحة البحرية في ⁠مضيق هرمز لدعم ​سلاسل التوريد العالمية وخفض التكاليف على الشركات والأسر في أنحاء البلاد".