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رئيس وزراء بريطانيا الجديد يطمئن ترامب بشأن الدفاع

رئيس وزراء بريطانيا الجديد ​آندي بيرنهام
20 يوليو 2026 22:23

ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني ​آندي بيرنهام، اليوم الاثنين، أن الأخير أكد للرئيس ⁠الأميركي دونالد ترامب أن لندن ستلتزم ​بالدفاع والأمن ​وستساعد ‌في دعم ⁠إعادة فتح ​مضيق هرمز بأمان.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، في بيان ‌حول المكالمة الهاتفية التي جرت ‌بعد فترة وجيزة من تولي بيرنهام ​منصبه "أكد رئيس الوزراء... التزامه بالدفاع والأمن، وقال إن ضمان أمن المملكة المتحدة وحلفائها ‌يأتي على رأس ​أولوياته".
وأضاف المتحدث "عرض الرئيس (ترامب) أحدث المستجدات بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وأوضح ​رئيس ‌الوزراء ⁠التزام ‌المملكة ‌المتحدة بتأمين حركة الملاحة البحرية في ⁠مضيق هرمز لدعم ​سلاسل التوريد العالمية وخفض التكاليف على الشركات والأسر في أنحاء البلاد".

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