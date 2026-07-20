الأردن: اعتراض وإسقاط 3 صواريخ قادمة من إيران

أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض وإسقاط ثلاثة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، مساء اليوم الاثنين، وفقا لما نقلته وكالة أبناء الأردن الرسمية (بترا).

وقالت القوات المسلحة إن "عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية"، مشيرة إلى أن "فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها وأمّنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها".

وأضافت أنها تواصل مراقبة أجواء المملكة والمحافظة على جاهزيتها العملياتية، مؤكدة "لن نتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن المملكة وسيادتها وسلامة مواطنيها وفق قواعد الاشتباك المعمول بها".