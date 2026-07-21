الثلاثاء 21 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"إيبولا" يودي بحياة 967 شخصاً في الكونغو والأمم المتحدة تحذر

"إيبولا" يودي بحياة 967 شخصاً في الكونغو والأمم المتحدة تحذر
21 يوليو 2026 09:14

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديموقراطية إلى 967 شخصا، فيما حذرت الأمم المتحدة من خطر انتشاره في مخيمات النازحين بشرق البلاد.
وأظهرت بيانات معهد الصحة العامة في الكونغو ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى 2423 حالة، بعد تسجيل 79 إصابة جديدة في مقاطعتي إيتوري وكيفو الشمالية.

 

وفي السياق، حذرت الأمم المتحدة من خطر انتشار الفيروس في مخيمات النازحين بشرق البلاد، مشيرة إلى تسجيل إصابات مؤكدة في 16 مخيما بإقليم إيتوري، الذي يضم أكثر من 270 ألف نازح.

 

أخبار ذات صلة
الكونغو: ارتفاع الإصابات المؤكدة بإيبولا إلى 2344
كندا تعلن إجراءات لمنع انتشار فيروس إيبولا

ودعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى تعزيز الدعم الدولي لمواجهة التفشي، مشيراً إلى عدم توفر لقاح أو علاج معتمد لسلالة "بونديبوغيو" المسببة للتفشي الحالي.

 

 

المصدر: وكالات
فيروس إيبولا
الأمم المتحدة
الكونغو الديمقراطية
آخر الأخبار
اتفاقية تمويل أخضر بين «موانئ دبي العالمية» و«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار»
اقتصاد
اتفاقية تمويل أخضر بين «موانئ دبي العالمية» و«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار» لمحطة حاويات «كونستانتسا»
اليوم 12:26
جائزة زايد للاستدامة تعزّز منظومة الرعاية الصحية لـ 200 ألف شخص بالهند
اقتصاد
جائزة زايد للاستدامة تعزّز عبر مبادرتها الإنسانية «ما بعد 2020» منظومة الرعاية الصحية لـ 200 ألف شخص بالهند
اليوم 12:25
فيصل الجاسم
الترفيه
فيصل الجاسم.. من الغناء إلى الإشراف الموسيقي
اليوم 12:23
«غرف دبي» تبحث تعزيز التعاون مع اتحاد شنغهاي للصناعة والتجارة
اقتصاد
«غرف دبي» تبحث تعزيز التعاون مع اتحاد شنغهاي للصناعة والتجارة
اليوم 12:20
«الدار» تُطلق مشروع «ذا كانوبيز» في «ياس بوينت»
اقتصاد
«الدار» تُطلق مشروع «ذا كانوبيز» في «ياس بوينت»
اليوم 12:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©