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ترامب يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا الجديد تعزيز التعاون

دونالد ترامب
21 يوليو 2026 09:33

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء البريطاني المعين حديثا آندي برنهام "أمامه مهمة كبيرة، ولكنه سيتمكن من القيام بها" وتعهد بأن تقدم الولايات المتحدة "المساعدة".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن ترامب قال في رسالة عبر منصة " تروث سوشيال" إنه يتمنى لبرنهام " الحظ السعيد والتوفيق".

وتأتي تهنئة ترامب بعدما تحدث مع برنهام هاتفيا خلال ساعة من وصوله لمقر الحكومة البريطانية.

 وقال ترامب "لقد حظيت بمحادثة جيدة مع رئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد آندي برنهام".

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وأضاف: "لقد ناقشنا عدة قضايا، تشمل العلاقة القائمة مع المملكة المتحدة".

وأوضح" سوف نلتقى في المستقبل غير البعيد لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

 

 
 

المصدر: وكالات
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأميركية
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