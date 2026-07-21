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ارتفاع جديد لحصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا

ارتفاع جديد لحصيلة ضحايا زلزالَي فنزويلا
21 يوليو 2026 11:55

ارتفع عدد قتلى الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24  يونيو إلى 5278، بحسب حصيلة جديدة أُعلِنَت الاثنين.
وسُجّلت نحو 70 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة فيما ارتفع عدد المصابين إلى نحو 17 ألفا، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، وأحدثا دمارا كبيرا في شمال البلاد، لا سيما في ولاية لا غوايرا الساحلية قرب العاصمة كاراكاس.
وبلغت الحصيلة السابقة للقتلى يوم الأحد 5208 شخصا.
وفي لا غوايرا، لا يزال نحو 20 ألف شخص يعيشون في مخيمات مؤقتة.
وتعهّدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز الاثنين إنجاز 4000 منزل للمتضررين بحلول ديسمبر. كما وعدت بإنجاز "أكثر من عشرة آلاف" منزل في العام المقبل.
وبحسب التقديرات الرسمية، تحتاج البلاد إلى نحو 25 ألف منزل لإيواء مَن فقدوا منازلهم جراء الزلزالين.
وتشير الأرقام الرسمية إلى تضرر أكثر من 850 مبنى، وانهيار 190 بالكامل.

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المصدر: وكالات
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