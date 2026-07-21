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قتلى ومفقودون بعد غرق عبارة قبالة سواحل غويانا

قتلى ومفقودون بعد غرق عبارة قبالة سواحل غويانا
21 يوليو 2026 11:06

أعلنت حكومة غويانا، انتشال 27 جثة من عبارة انقلبت قبالة سواحل البلاد مطلع الأسبوع الجاري، بينما لا يزال 83 شخصًا في عداد المفقودين، من إجمالي 179 راكبًا كانوا على متنها، فيما تم إنقاذ 69 آخرين.

وكانت العبارة "باريما" في طريقها من العاصمة جورج تاون إلى قرية ​بورت كايتوما بشمال غرب الدولة الواقعة على ساحل أميركا الجنوبية الشمالي عندما انقلبت، ‌في وقت متأخر من يوم ⁠السبت الماضي.

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وقال ديودات إندار وزير المرافق العامة ​والطيران في غويانا، ⁠إنه تم العثور على العبارة في ⁠قاع البحر بحلول ظهر أمس الاثنين خلال عمليات البحث.

المصدر: وام
غويانا
غرق عبارة
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