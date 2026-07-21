بموجب اتفاق إطار أبرمته حكومتا لبنان وإسرائيل في يونيو.. بدء تطبيق «المناطق التجريبية» في جنوب لبنان

بيروت (الاتحاد، وكالات)

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، مباشرة تطبيق «المناطق التجريبية» في جنوب لبنان، بموجب اتفاق إطار أبرمته الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية في يونيو، وبعد أيام من جولة مفاوضات جديدة بين الطرفين برعاية واشنطن في روما.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية: «بدأ الاثنين تطبيق عمليات المناطق التجريبية في قرى فرون وصريفا وزوطر الغربية، بما يتوافق مع الاتفاق الإطاري الثلاثي وبإشراف مجموعة التنسيق العسكري من أجل لبنان».

وأبرم لبنان وإسرائيل في 26 يونيو اتفاق إطار بعد 5 جولات تفاوضية، ينصّ خصوصاً على نزع سلاح «حزب الله» وانسحاب إسرائيل تدريجياً من الأراضي التي توغلت إليها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من منطقتين تجريبيتين».

ولا يحدّد الاتفاق الإطاري جدولاً زمنياً للانسحاب، في حين تكرر إسرائيل على لسان مسؤولين فيها، أن قواتها لن تنسحب من «منطقة أمنية» بعمق 10 كيلومترات من حدودها، إلا بعد نزع سلاح «حزب الله».

وأفاد مصدر عسكري لبناني بأن الجيش اللبناني بدأ بتكثيف دورياته في بلدات محاذية للمناطق التي تحتلّها القوات الإسرائيلية، من بينها «فرون».

وبدأت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بعدما جرّ «حزب الله» لبنان إلى حرب الشرق الأوسط عندما نفذ هجوماً صاروخياً على إسرائيل في الثاني من مارس، رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في أول أيام الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

والتقى الرئيس اللبناني جوزاف عون وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمس الأول، في واشنطن فيما يتوقع أن يجتمع بالرئيس دونالد ترامب اليوم الثلاثاء.

أمنياً، قام الجيش الإسرائيلي، أمس، بعملية تفجير في بلدة «الطيبة»، كما أقدم على إحراق المنازل في بلدة «كفرتبنيت» في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات وهمية على الحدود الشمالية وفوق «جرود عكار» شمال لبنان والهرمل شرق لبنان، كما سُجّل تحليق للطيران المسيَّر الإسرائيلي، فوق العاصمة بيروت وضواحيها.