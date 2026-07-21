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هجوم جوي يستهدف كييف

أرشيفية
21 يوليو 2026 15:32

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 46 من أصل 58 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجوما جويا على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 58 طائرة مسيرة تم إطلاقها من منطقتي كورسك وأوريول الروسيتين، ومن دونيتسك وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا.

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وبحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، أضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

ووفق البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الثلاثاء، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 46 طائرة مسيرة روسية في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.

 

المصدر: وكالات
كييف
روسيا وأوكرانيا
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